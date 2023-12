Vittoria, deceduta l’imprenditrice Daniela Granvillano

E’ deceduta Daniela Granvillano, 47 anni, proprietaria di Villa Davide a Vittoria e Villa Daniela a Gela. Dagli anni ’80 aveva gestito insieme alla famiglia, i locali per trattenimenti. Le sue sale avevano accolto pranzi e cene nuziali ed eventi importanti.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, tra amici, parenti, clienti, hanno voluto testimoniare tutta la vicinanza alla famiglia, ricordando la donna. «Bella, solare, amica di tutti, ospitale! Daniela Granvillano ci ha lasciati stanotte. Chi non ha mai conosciuto Villa Davide a Vittoria o Villa Daniela a Gela? Daniela invitava e accoglieva tutti nelle sue infinite feste. Riposa in pace, non dimenticheremo mai il tuo sorriso», scrive un’amica.

