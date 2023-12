Premio Sikelòs. Premiata a Catania la cooperativa Proxima Ragusa

La cooperativa Proxima Ragusa ha partecipato, nei giorni scorsi, alla cerimonia di premiazione della terza edizione del “Premio Sikelòs” dedicato alle eccellenze siciliane. L’appuntamento è stato ospitato nel palazzo degli Elefanti in piazza Duomo a Catania. La premiazione, presieduta da Andrea Finocchiaro, presidente dell’associazione Sikelos che ha come finalità quella di promuovere, sviluppare e divulgare la sicilianità nel mondo in vari ambiti come quello culturale, sociale, turistico, artistico, scientifico, ha visto come protagoniste numerose realtà virtuose presenti sul territorio siciliano. Per la provincia di Ragusa ad essere premiata Ivana Tumino, presidente della cooperativa sociale Proxima che, da 20 anni, si batte con impegno nel contrasto alla tratta di esseri umani e il grave sfruttamento, dando alle vittime una seconda possibilità attraverso la protezione, l’accoglienza, il supporto e l’inserimento nel mondo del lavoro, passo essenziale per una vera emancipazione. “E’ stata una bella soddisfazione – dice la presidente Tumino – avere ricevuto questo premio che, naturalmente, va condiviso con tutti i soci della cooperativa e con tutti i collaboratori che si impegnano senza tregua per raggiungere gli obiettivi che, da tempo, ci siamo prefissati e che ci vedono in prima linea nel fronteggiare i fenomeni della tratta e dello sfruttamento”. A consegnare il premio per la prestazione di un servizio di alto valore sociale e umano è stata Cecilia Tumino, referente del progetto Sikelòs per la provincia di Ragusa.

