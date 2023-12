Vittoria. Bilancio partecipato, chiuso l’iter

Si è concluso il percorso di consultazioni del Bilancio partecipativo della cittadinanza per condividere le modalità di spesa dei fondi della Regione trasferiti all’Ente. Sono pervenute 1966 schede votanti di cui tre bianche. Le preferenze ai progetti più votati sono stati: riqualificazione di uno spazio all’interno del Plesso Consolino, progetto presentato dall’istituto comprensivo Portella delle Ginestre ed ha ottenuto 980 voti. La campagna di sensibilizzazione contro le fumarole proposto dall’associazione Santi Briganti, che ha ottenuto 441 voti. La terza proposta è quella della decorazione manuale di un’area del plesso Consolino da parte Inner Wheel Vittoria-Comiso. Altro progetto gettonato è stato quello della Vie dei Tesori Vittoriesi, proposto dall’associazione Italia Nostra che ha ottenuto 136 voti.

L’assessore al bilancio del Comune di Vittoria Giuseppe Fiorellini ha dichiarato: “Il percorso ha registrato una grande partecipazione. Questo lavoro permettere ai cittadini in maniera democratica di indicare come investire risorse sul proprio territorio ci permette di raccogliere suggerimenti per ottimizzare e portare avanti i progetti e instaurare un dialogo con la cittadinanza”.

“Il Bilancio partecipativo è anche un modo per rendere le persone più consapevoli del funzionamento del bilancio comunale e delle modalità di lavoro della macchina amministrativa. Rendere i cittadini partecipi nel proporre e portare avanti i progetti li pone come protagonisti nella costruzione di una città mettendo al centro le loro esigenze, rendendola più efficiente, vivibile e più bella”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

