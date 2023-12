Porto di Pozzallo. Mercantile di bandiera Barbados posto in stato di detenzione

Nel corso dei controlli di sicurezza effettuati alle navi straniere che approdano nel porto di Pozzallo, i militari della Capitaneria di Porto specializzati in sicurezza della navigazione (Port State Control), hanno posto in stato di detenzione una motonave adibita al trasporto di carichi solidi alla rinfusa di circa 17.000 tonnellate di stazza, battente bandiera BARBADOS, ormeggiata presso la banchina commerciale del porto.

Il provvedimento di detenzione, previsto dalla Direttiva 2009/16 della Comunità Europea recepita dall’ordinamento legislativo italiano con il D.Lgs 53 del 2011 e ss.mm., è stato emanato a seguito di un’ispezione estesa (expanded inspection), nel corso della quale gli uomini del Nucleo Port State Control hanno rilevato condizioni operative e di lavoro al di sotto degli standard fissati dalle principali convenzioni internazionali (IMO) ed (ILO) in campo marittimo.

Nel corso dell’ispezione sono emerse deficienze relative alla sicurezza a bordo di cui tre gravi che hanno comportato il provvedimento di detenzione, riguardanti, nello specifico, irregolarità relative alle dotazioni antincendio, alla prevenzione dell’inquinamento marino nonché gravi lacune in materia di gestione della sicurezza di bordo.

La motonave non potrà lasciare il porto di Pozzallo sino a quando non avrà ottemperato alle prescrizioni rilevate e solo a seguito di un’ulteriore visita ispettiva da parte del nucleo ispettivo della Capitaneria.

Le attività di verifica da parte del personale PSC del Compartimento marittimo di Pozzallo proseguiranno al fine di accertare la conformità delle navi alla normativa vigente e la capacità dei relativi equipaggi a garantire che le operazioni di bordo possano svolgersi nelle necessarie condizioni di sicurezza.

