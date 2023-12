Cartellonistica della Protezione Civile indicante le aree di emergenza nel territorio di Ragusa

È in corso in tutto il territorio comunale di Ragusa da parte degli Operatori della Protezione Civile comunale, la posa in opera della cartellonistica relativa alle aree “di attesa sicura”, alle aree “di ricovero della popolazione”, alle aree di “ammassamento” per i mezzi e i soccorritori. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono, il quale ricorda che “tutte le localizzazioni sono indicate nel nuovo Piano Comunale di Protezione Civile consultabile nel portale Protezione Civile, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Ragusa al link

https://www.comune.ragusa.it/it/page/piano-di-protezione-civile-parte-i-piano-generale .

La cartellonistica – aggiunge l’assessore Iacono – sarà integrata con i codici a barre. Sono, inoltre, in corso di realizzazione altre attività relative al piano di comunicazione sul rischio sismico con la produzione di app e di software che consentiranno, in caso di calamità e di eventi avversi, la possibilità di poter gestire, da tutte le aree previste, informazioni in forma interattiva con le centrali operative.

