Vittoria. Tentato furto in Supermercato

A notte fonda, alcuni malintenzionati, tentavano l’intrusione in un noto supermercato di Vittoria, facendo attivare l’antifurto. Le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, intervenute tempestivamente non trovavano nessuno, ma notavano a terra un lucchetto tagliato che chiudeva una porta laterale d’accesso al supermercato. Immediatamente allertati i Carabinieri di Vittoria, si portavano sul posto. All’arrivo dei responsabili dell’azienda, i Carabinieri acquisivano le immagini dalle telecamere di sicurezza. Da un veloce inventario sembrava non sia stato possibile rubare nulla. Indagini in corso.

