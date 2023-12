A Ragusa le qualificazioni agli Europei di volley femminile U20

“Le qualificazioni agli Europei di pallavolo femminile under 20 – afferma il sindaco Peppe Cassì – si giocheranno a Ragusa.

Otto squadre nazionali, tra le quali anche la nostra, dal 3 al 7 gennaio si contenderanno un posto al prossimo campionato europeo in un Palaminardi rinnovato.

Dopo le finali di basket maschili, la capacità organizzativa di Ragusa e la qualità dei nostri impianti ci permettono di battere la concorrenza di altre città e di accogliere un altro momento di sport giovanile di assoluto livello. Proprio quello dello sport e quello dei giovani sono due ambiti per i quali vi daremo presto un’altra ottima notizia”.

“Prepariamoci allora a tifare Italia, – prosegue l’assessore allo Sport Simone Digrandi – prepariamoci ad accogliere i team nazionali e i tifosi di Portogallo, Spagna, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, Francia: sarà una festa e sarà un’opportunità.

Nelle prossime settimane saranno forniti il programma delle gare e tutte le informazioni per godersi lo spettacolo ma già da oggi vogliamo ringraziare la Federazione Nazionale Pallavolo per averci scelto e il Comitato Monti Iblei, con il suo presidente Gianni Giurdanella, per aver lavorato con noi affinché ci scegliessero!”

