Calcio, Eccellenza. Il Modica cade di misura ad Enna

Un gol di Cocimano, al 35’, decreta ancora una sconfitta per il Modica. Ancora uno scontro diretto che i rossoblù perdono e che fa allontanare la vetta della classifica. Vincono, dunque, uno a zero i neroverdi, che sembra si siano definitivamente ripresi dalla crisi di inizio campionato. Per il Modica l’ennesima riflessione sulle prestazioni nonostante gli sforzi della società.

RISULTATI 15^ GIORNATA

Misterbianco – Mazzarrone 0 – 1

Real Siracusa – Leonzio 2 – 1

Enna – Modica 1 – 0

Milazzo – Atletico Catania 1 – 1

Paternò – S.Croce 5 – 0

Jonica – Messana 1 – 0

Nebros – Gela 0 – 0

CLASSIFICA

Enna 35

Paternò 34

Modica 29

Gela 25

Milazzo e Real Siracusa 23

Nebros, Leonzio e Mazzarrone 22

Jonica 18

Misterbianco 15

Leonforte, Santa Croce e Rocca 12

Atletico Catania 11

Messana 10

Salva