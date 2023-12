Sabato a Giarratana la 2^ edizione della Sagra della porchetta

Il divertimento è assicurato. E, soprattutto, saranno le prelibatezze culinarie a farla da padrone. Con il trionfo di carni speciali declinate in maniera differente l’una dall’altra. E’ il leit motiv della seconda edizione della Sagra della porchetta che sta già scaldando i motori e che si tiene sabato 16 dicembre a partire dalle 18. A promuoverla Puma events con l’amministrazione comunale e il supporto dell’assessorato regionale al Turismo e dell’Assemblea regionale siciliana. Il via sarà dato alle 18 in piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte al palazzo municipale, dove sono stati già allestiti gli stand della gastronomia, con i macellai locali a farla da padrone, e dove si respirerà alla grande il clima di festa con i mercatini natalizi e l’esibizione di alcuni gruppi folkloristici locali. Si andrà avanti sino a notte fonda perché, tra l’altro, ci sarà la performance, sul palco, dei Millewatt, tribute band 883 – Max Pezzali. “Insomma – chiarisce Giacomo Puma della Puma Events – nulla è stato lasciato al caso e, forti del successo ottenuto nella prima edizione, cerchiamo di ripeterci e stavolta potenziando, e in maniera consistente, il numero di porchette che saranno messe a disposizione di chi verrà a trovarci. Si annuncia, quindi, una bella festa all’insegna del gusto e del divertimento. Il modo migliore per introdurci al periodo delle festività natalizie. Invitiamo tutti, anche e soprattutto dal resto della provincia e dalle zone del circondario, a venirci a trovare. Non ve ne pentirete”.

