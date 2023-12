No ai fuochi di artificio. Oltre 500 firme raccolte a Pozzallo

Sono 591 le firme protocollate al Comune di Pozzallo per chiedere l’abolizione dei fuochi d’artificio, in particolar modo durante le feste religiose.

Una raccolta firme iniziata un mese fa circa e che ha coinvolto diverse persone pronte a sostenere una nobile causa a favore degli amici a quattro zampe. “Potevano essere molto di più visti gli attestati di fiducia che i cittadini pozzallesi mi hanno tributato – ha detto Antonio Ignazio Cicciarella, fra i principali fautori dell’iniziativa – ma intanto depositiamo queste firme. Non escludo anche una seconda tornata di firme per chiedere più incisività nella nostra lotta. È anacronistico che nel 2023 ci siano ancora questi aspetti “medievali” legati all’uscita di una statua. I primi a soffrirne sono gli animali ma studi recenti hanno evidenziato che, a soffrire, sono anche disabili e bambini con pochissimi anni. La soluzione? Proporre ai parroci della città alternative come le fiaccole e altre soluzioni che non siano dannosi per la sensibilità di uomini e animali. A nostro avviso non basta comunque un’ordinanza per vietare i botti che già sono vietati perché illegali – spiega ancora Cicciarella – ma occorre varare una legge nazionale che abolisca definitivamente questa pratica perché gli animali hanno il diritto a non morire a causa dei botti”.

Alla consegna delle firme presso il protocollo di Palazzo di Città sono andati il veterinario Enrico Asta, lo stesso Cicciarella, Daniela Cristina, Patrizia Azzarelli, Annalisa Lucenti e Maria Pia Lucenti.

