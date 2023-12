Avimecc Volley Modica al “Forum” di Macerata contro la capolista

Trasferta marchigiana domenica prossima per l’Avimecc Volley Modica che alle 19,30 scenderà in campo al “Forum” per affrontare la capolista Banca Macerata.

Una sfida difficilissima contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni e che sta dominando il girone Blu del campionato di serie A3.

I biancoazzurri di Enzo Distefano, sono reduci dalla netta vittoria ottenuta al “PalaRizza” contro Bari e stanno preparando la sfida alla “corazzata” Macerata con la solita determinazione e la consapevolezza delle difficoltà che incontreranno.

“Archiviato con soddisfazione il netto successo con Bari arrivato con una buona prestazione – spiega coach Enzo Distefano – ci prepariamo per la trasferta in casa della capolista. Tutti conoscono il livello della squadra marchigiana che meritatamente guida la classifica del nostro girone con in rosa gente di grandissima esperienza. Macerata è una squadra costruita per vincere, ma noi andremo a giocarcela a viso aperto puntando sulla prestazione e senza l’assillo del risultato. In settimana nessuno di noi come sempre si è risparmiato in allenamento. La cosa importante è non sbagliare l’approccio alla gara. Dovremo essere agguerriti sin da subito sapendo che tutto quello che viene sarà guadagnato. Giocare a mente libera -continua – potrebbe essere favorevole, ma sappiamo che l’approccio alla gara sarà fondamentale,conosciamo i loro valori e che giocheremo davanti a un pubblico caloroso in un palazzetto che ha scritto pagine importanti della pallavolo italiana. Andremo li senza pressioni e con l’unico obiettivo di fare una buona prestazione. Quello che alleno è un gruppo fantastico perchè formato da ragazzi che lavorano sempre al massimo, e allenarlo con questo staff che la società mi ha messo a disposizione semplifica ulteriolmente il mio lavoro. Una menzione di merito particolare va al mio secondo e scoutman Salvo Nicastro perchè mi aiuta tantissimo in ufficio e con i ragazzi. Questi – conclude Distefano – sono gli ingredienti giusti che ci stanno permettendo di vivere questa stagione in assoluta serenità e i risultati ottenuti in campo sono il frutto di questo lavoro in sinergia”.

Una delle piacevoli sorprese di questa Volley Modica è stato sicuramente il libero Simone Lombardo che si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa dal coach.

“Sto vivendo in maniera speciale questa mia prima esperienza in serie A3 – spiega il libero biancoazzurro – un campionato di livello altissimo. Ho fatto diversi anni di gavetta in serie B e esordire a 28 anni in serie A3 è un bel regalo che grazie a chi mi ha voluto qui mi sono fatto. Sto cercando di apprendere il più possibile dai miei compagni e devo ringraziare coach Distefano e il suo staff che stanno riuscendo a tirare fuori il meglio di me. Domenica – continua -ci attende la difficile trasferta in casa di Macerata. Noi fino a questo momento abbiamo fatto bene e arriveremo in casa della capolista carichi e consapevoli che non avremo nulla da perdere. Ci stiamo allenando bene con coach Distefano stiamo preparando la partita con la massima attenzione e credo che arriveremo a Macerata preparati. Il nostro – conclude Simone Lombardo – è un gruppo compatto e questo credo sia uno dei nostri punti di forza perchè lavorando tutti con coesione siamo riusciti a superare i momenti difficili di inizio stagione e grazie al lavoro siamo riusciti a fare quello che volevamo. Credo che coach Distefano abbia l’imbarazzo della scelta perchè in caso di necessità sa di poter contare su una panchina che finora si è fatta sempre trovare pronta”.

