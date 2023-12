Scherma Modica: Sofia Spadaro ad un passo dalla finale alla prova nazionale u14

Debutto sulle pedane nazionali per i giovanissimi fiorettisti under14 alla 1º Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport, tappa di qualificazione per il Campionato Italiano Gran Premio Giovanissimi del mese di maggio. Al PalaRossini di Ancona, con oltre 800 schermitori da tutta Italia, otto gli atleti della Conad Scherma Modica in gara, accompagnati dal Maestro Stefano Pedriglieri. Nella categoria bambine ottima la prova di Sofia Spadaro, che dopo un girone preliminare con 5 vittorie ed una sola sconfitta, entrava nel tabellone di eliminazione diretta direttamente nel turno dei 64. Qui vinceva il primo match per 4/1 contro la jesina Pergolini; nel turno successivo contro l’aretina Peruzzi la spuntava per 6/4 approdando così agli ottavi di finale. Nell’assalto che valeva la finale ad 8 contro la mestrina Gervasutti, un piccolo infortunio alla mano ne condizionava la prestazione e la vedeva costretta a cedere per 4/10 alla veneta. Un 10º posto finale in classifica per Sofia, che a dispetto del fisico minuto ha dimostrato grande determinazione in questa prima esperienza nazionale, cosa che unitamente alla sua costanza in allenamento, le daranno certamente la possibilità di soddisfazioni future in pedana. Nella stessa categoria Celeste Guccione, che con ancora poche settimane di esperienza in pedana e moltissimi margini di crescita, si deve accontentare di un 67º posto in classifica. Nella categoria maschietti sfortunata gara di Matteo Leggio, che dopo un buon girone preliminare, perdeva per una sola stoccata 9/10 contro il milanese Negroni un assalto a lungo condotto in vantaggio. Nella categoria giovanissimi Gioele Flamingo e Alberto Pisana svolgevano entrambi un buon girone preliminare con 4 vittorie, e mentre il primo superava il primo turno di diretta 10/6 contro il romano Superbo, prima di cedere con il fiorentino Panichi; il secondo usciva obiettivamente prematuramente contro l’aretino Truciolini. Nella categoria ragazzi Mattia Norato, nonostante le 3 vittorie nel girone preliminare e i notevoli progressi rispetto la gare della scorsa stagione non riusciva a superare lo scoglio dell’eliminazione diretta, così come il compagno di categoria Andrea Fortunato. Infine un pizzico di rammarico per Carla De Leva nella categoria allieve, fermata al 40° posto più dai suoi timori che dalla sua avversaria, per un risultato che non rispecchia certamente il suo reale valore. Per tutti gli under14 della Conad Scherma Modica prossimo appuntamento alla 2° prova regionale del 13/14 gennaio a Caltagirone.

Salva