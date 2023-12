Minacce consigliere Bennardo. Firrincieli (M5s Ragusa) chiede chiarezza sulla vicenda

“Chiederemo al presidente del Consiglio comunale di indire una conferenza dei capigruppo affinché le parti abbiano la possibilità di riferire su questa contorta vicenda”. E’ quanto afferma il capogruppo del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, dopo quanto accaduto ieri sera in aula con la denuncia del consigliere di maggioranza Federico Bennardo che ha rivelato di essere stato minacciato dal capo di gabinetto del sindaco. “Circostanza oggettiva confermata anche dal primo cittadino – aggiunge Firrincieli – e, comunque, al di là dell’episodio che ha fatto clamore, di certo è stata scritta una delle pagine meno nobili del Consiglio comunale di Ragusa. Ecco perché è opportuno che possa essere sancito nella maniera più adeguata possibile il ruolo di ogni rappresentante istituzionale per evitare che possano ripetersi episodi del genere. Non è, secondo noi, questione di poco conto ma vicenda che merita di essere approfondita con la massima attenzione e che, di certo, non si può minimizzare perché il tutto è accaduto in un luogo istituzionale e coinvolge amministratori pubblici che dovrebbero agire sempre con onore e disciplina. Per quanto ci riguarda, non vogliamo prendere le parti di nessuno, almeno fin quando non sarà fatta chiarezza sulla vicenda, ma soltanto evidenziare che questo modo di operare non è condivisibile e, anzi, va stigmatizzato. Da qui la necessità di un chiarimento preliminare proprio in seno alla conferenza dei capigruppo”.

