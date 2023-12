Ortodonzia Linguale: la rivoluzione estetica per il tuo sorriso

In un mondo in cui l’estetica gioca un ruolo sempre più importante, l’ortodonzia linguale emerge come l’innovazione che rivoluziona il sorriso senza compromettere l’aspetto esteriore. Ma in cosa consiste esattamente? Per scoprirlo, abbiamo intervistato il Dr Rosario Caschetto, odontoiatra modicano esperto in Odontoiatria Restaurativa ed Estetica e partner dal 2013 dello studio Dr. Gallone-Ortodonzia Linguale di Catania.

Dr. Caschetto, ci spiega in cosa consiste questa tecnica innovativa?

“A differenza degli apparecchi tradizionali, l’ortodonzia linguale utilizza dei dispositivi che vengono posizionati sul lato interno dei denti, rendendo il trattamento praticamente invisibile. Il principale vantaggio dunque è quello di ridurre il disagio estetico che è generalmente associato agli apparecchi tradizionali, donando al paziente la fiducia di sorridere senza preoccupazioni. Efficace per qualsiasi tipo di disallineamento dentale e applicabile a tutte le età, raddrizza i denti mal posizionati senza problemi di pronuncia o masticazione.

Questa tecnologia innovativa non solo migliora l’estetica, ma garantisce anche una maggiore igiene orale, facilitando la pulizia quotidiana dei denti e riducendo il rischio di problemi gengivali, permettendo al paziente di sorridere senza preoccupazioni.”

Quale tecnica consiglia tra l’ortodonzia linguale e le mascherine trasparenti?

“La scelta tra ortodonzia linguale e mascherine trasparenti può essere un dilemma. Entrambe offrono un approccio discreto alla correzione dentale, ma con differenze significative. Le mascherine trasparenti sono degli allineatori trasparenti e rimovibili che gradualmente portano i denti nella posizione desiderata. Richiedono costante attenzione e impegno per non perderle e non dimenticare di applicarle e funzionano solo se indossate per almeno 23 ore al giorno, tutti i giorni. Inoltre sono trasparenti, ma non invisibili. Spesso vengono applicati anche dei bottoncini di colla sui denti per aiutare gli spostamenti più complessi che altrimenti sarebbero poco precisi.

L’ortodonzia linguale è invece efficace nel trattamento di tutti i tipi di disallineamento dentale: in quanto apparecchio fisso, infatti, lavora 24 ore al giorno, eliminando la necessità di ricordare di indossare o di preoccuparsi di perdere le mascherine. Sia perché non è affidato alla collaborazione del paziente, sia per la sua fabbricazione e design il trattamento con apparecchio linguale è più predicibile, preciso e veloce nei risultati. Infine, è assolutamente invisibile e questo permette di correggere i problemi dentali senza nessun disagio estetico.

Entrambe le tecniche quindi sono efficaci ma con differenze e indicazioni diverse. L’ortodontista esperto in Ortodonzia invisibile può aiutare i pazienti a comprendere le differenze per scegliere il trattamento più adatto alle loro esigenze e stili di vita.

Quanto è importante questa tecnica innovativa per gli adolescenti?

“Lo sappiamo tutti: l’adolescenza può essere un periodo critico per l’autostima e l’apparecchio tradizionale può causare ansie e preoccupazioni. Con l’ortodonzia linguale, il dentista dà ai giovani la possibilità di correggere i denti senza compromettere la loro sicurezza.

Inoltre, come la ricerca clinica ha dimostrato, al confronto di un apparecchio ortodontico fisso convenzionale, il danno per carie ai denti nei bambini e adolescenti è 10 volte meno probabile che si verifichi utilizzando un apparecchio incollato sulle faccia interna dei denti, rendendo il percorso un’esperienza positiva e trasformativa.”

L’ortodonzia linguale è adatta per tutte le età?

“Assolutamente sì! L’ortodonzia linguale non è riservata solo ai più giovani, ma può essere applicata a qualsiasi età. Per gli adulti che desiderano migliorare la loro estetica del sorriso e la funzione della propria masticazione, questa opzione offre una soluzione discreta e altamente efficace.

Questi trattamenti sono disponibili sul nostro territorio?

“Gran parte degli studi dentistici che si occupano di Ortodonzia oramai hanno integrato nella loro pratica clinica l’opzione di Ortodonzia invisibile.

Gli allineatori di plastica trasparente sono ormai molto diffusi, mentre l’ortodonzia linguale, da sempre tecnica di nicchia per l’alta specializzazione che richiede da parte degli operatori, solo negli ultimi anni sta diventando più frequentemente utilizzata.

Molte università in Italia e all’estero hanno aperto percorsi formativi per i professionisti che vogliono praticarla, poiché la richiesta dei pazienti di ottenere la precisione e l’affidabilità dell’apparecchio fisso tradizionale ma in modo invisibile è forte e in costante aumento.

Lavorando con il Dr. Gallone, che ha studiato per molti anni all’estero queste tecniche, che le insegna e le utilizza da quasi vent’anni mi sono reso conto che queste conoscenze possono cambiare veramente la salute e alcuni aspetti della vita relazionale dei pazienti per cui raccomando di chiedere al proprio dentista informazioni sull’ortodonzia invisibile e su quella linguale.”

