La corazzata ProVolley Team Modica in tre set liquida Palermo

Nel campionato di Serie B2 di pallavolo femminile, girone L, la ProVolley Team Modica resta incontenibile Le rossoblù si sono imposte anche sulla Com.Fer Palermo, col classico 3-0. Gara, praticamente, senza storia con il sestetto di coach Luca D’Amico che ha subito premuto il piede sull’acceleratore.

Le avversarie hanno cercato di opporre un minimo di resistenza senza fortuna, come testimoniano i parziali (25-8, 25-16, 25-7). Fanno sensazione non solo le dieci gare vinte ma anche e soprattutto il fatto che questi risultati siano il frutto di trenta set aggiudicatisi a mani basse senza che, al contrario, nessuno tra questi sia stato ancora perso. Una vera e propria schiacciassi. In classifica la Pvt resta al primo posto e ci si prepara per la sfida che potrà dire molto sul campionato, quella che si terrà sabato prossimo a Caltanissetta contro la Traina Srl Cl, diretta concorrente per il successo finale.

