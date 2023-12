ChocoTalk, i 5 anni di IGP del Cioccolato di Modica

Prosegue il ChocoModica con una serie di iniziative di carattere scientifico e culturale legate al mondo delle Indicazioni Geografiche e in particolare al Cioccolato di Modica che, grazie al determinante sostegno del Senatore Gian Marco Centinaio, presente oggi alla manifestazione, celebra i 5 anni dell’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta divenendo il primo e ad oggi unico cioccolato in Europa a marchio IGP. Un primato che inorgoglisce i produttori ed è un vanto per il Paese intero.

Questa mattina, a Palazzo San Domenico, è stato presentato il Passaporto Digitale a cura dell’IPZS. Si tratta di un sistema di tracciabilità del prodotto, sviluppato dal Poligrafico dello Stato, in collaborazione con

Fondazione Qualivita e CSQA, per tutelare e valorizzare il Cioccolato di Modica IGP, che è divenuto così il primo prodotto italiano ad Indicazione Geografica Protetta che utilizza il Passaporto Digitale.

Tale soluzione prevede l’apposizione su ogni singola barretta di un marcatore fisico, un contrassegno realizzato con sofisticati elementi di sicurezza, che riporta un codice univocamente associato a ciascuna unità

di prodotto. La registrazione dei codici univoci in apposite banche dati gestite dal Poligrafico e l’integrazione con i dati certificati attraverso la tecnologia blockchain da CSQA, con il coinvolgimento di tutta la filiera, fornisce un sistema di informazione sicuro, completo, organizzato e facilmente consultabile da produttori, consumatori e tutti gli utenti coinvolti. Il Passaporto Digitale assume così i connotati di una preziosa soluzione anticontraffazione nel caso dell’e-commerce, canale attraverso il quale si verifica una parte importante delle frodi.

A conclusione del convegno, a cui hanno partecipato tra gli altri Stefano Imperatore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Luca Valdetara del CSQA e il Col. Giuseppe D’Aveni del Reparto Tutela Alimentare dei Carabinieri di Messina, è stato consegnato il Premio Maria Scivoletto, istituito dalla famiglia nel 2007 con lo scopo di premiare quanti si sono distinti per la promozione del cioccolato di Modica e della città. Premiato di quest’anno è stato proprio il Senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica e già Ministro dell’Agricoltura all’epoca del riconoscimento dell’IGP, con la seguente motivazione: “Al senatore Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana e già Ministro alle politiche agricole, alimentari forestali, impegnato in prima linea a celebrare nell’ottobre 2018 il riconoscimento IGP al cioccolato di Modica con l’allora commissario europeo all’Agricoltura Phil Hogan. Interprete dei valori ispiratori inerenti all’unicità del cioccolato di Modica certificato, responsabile delle Istituzioni volte potenziare il turismo enogastronomico, esperto per il cospicuo rigore etico e per la singolare umanità, esternata nell’ efficace tutela del Made Italy”.

