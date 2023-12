Farmacie di turno a Modica nel giorno dell’Immacolata

Per assicurare al cittadino la disponibilità del farmaco, anche di notte, nei giorni festivi e durante le ore di chiusura diurna, quindi 24 ore al giorno, si informa che nella giornata di oggi venerdì 8 dicembre, in occasione della manifestazione Chocomodica 2023 resteranno aperte le seguenti farmacie nei diversi turni:

Dalle 9:00 alle 20:00

– Egea – Di Modica Sorda in via Sorda Scicli, tel.0932/768346

– ⁠Iaconinoto Dr.ssa Antonietta – via Gerratana n.12-16, tel.0932/943746

Dalle 20:00 alle 9:00 dell’indomani:

– Michelica srl – via Nazionale Modica-Ispica n.40, tel.0932/762762

