Tour operator croceristico. Incontro a Pozzallo

A Pozzallo incontro con i tour operator nazionali legati al settore croceristico.

L’incontro è stato organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale Sicilia Sud Orientale e dal Comune di Pozzallo.

All’incontro era presente la Confcommercio con il Presidente Gianluca Manenti ed il responsabile locale del S.I.B. Rosario Agosta.

Durante la serata sono state illustrate le potenzialità del nostro territorio che, legato ad una realtà portuale sempre più in via di espansione e ad una sinergia con le altre realtà del Sud Est della Sicilia, ha come obbiettivo di portare il settore Crocieristico Luxury a scegliere il porto di Pozzallo come meta per le proprie destinazioni nel Mediterraneo.

