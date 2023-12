L’Anffas di Modica e il Natale della Solidarietà

Anffas Modica APS invita a trascorrere insieme un Natale all’insegna della solidarietà. Questo il calendario di eventi in programma a cui siete tutti invitati a partecipare:

dal 7 all’ 10 dicembre saremo a Modica bassa con il nostro stand per il Chocomodica;

Il 16 e il 17 dicembre, come ogni anno, saremo tutto il giorno alla galleria Solaria per sostenere Telethon nella raccolta fondi destinata alla ricerca;

il 22 dicembre alle 19, vi aspettiamo presso la nostra sede, in Via Circonvallazione Ortisiana, per celebrare la messa di Natale e scambiarci gli auguri;

il 28 dicembre, sempre presso i nostri locali ci sarà una tombolata insieme agli anziani della cooperativa “Turi Apara”;

Il 6 gennaio vi aspettiamo in associazione, dalle 17:30 in poi, per salutare insieme le festività appena trascorse con il consueto appuntamento “BefanAnffas”; ci saranno golosi doni per i più piccoli e verranno estratti i fortunati vincitori del nostro sorteggio (è già possibile acquistare i biglietti al costo di un euro presso l’associazione). In palio ceste e prodotti tipici messi a disposizione dalle attività commerciali del territorio.

“Vi ricordiamo che in vista del prossimo Natale potete sostenere Anffas Modica acquistando i biglietti per il sorteggio che si terrà il giorno della Befana; in palio ci sono ceste natalizie, panettoni e altri prodotti tipici gentilmente donati dalle aziende del territorio. È anche possibile contattarci per acquistare lo squisito panettone della pasticceria Adamo e il vino grillo “Nassa” e nero d’avola “Note nere” di “Feudo Ramaddini”. I recapiti sono i seguenti recapiti: tel ufficio 0932762877 e.mail: info@anffasmodica.it

Vi aspettiamo numerosi agli appuntamenti in programma; sarà un’occasione per conoscere l’associazione, scoprire quelle che sono le nostre attività e sostenerle con un piccolo gesto – spiega il presidente, Giovanni Provvidenza”.

