Vittoria. Rideterminazione aree di sosta a pagamento e non

Da tempo gli esercenti di Vittoria aspettavano questo momento, adesso, dopo la comunicazione resa dal Sindaco e dal Comandante della Polizia locale alle Associazioni di categoria, si sta già procedendo ad adeguare le aree di sosta in città, così come a suo tempo deliberato dalla Giunta.

Per semplificare il nuovo piano di sosta, si chiarisce quanto segue:

-in tutto il centro, la sosta sarà consentita, non più a lisca di pesce, ma parallelamente al marciapiede e ciò contribuirà allo snellimento del traffico urbano;

-ogni tre strade in cui sarà operativa la sosta in zona blu, quindi a pagamento, ci saranno altrettante strade con sosta su parcheggi gratuiti delimitati quindi da linee bianche. Una di queste tre, sarà disponibile regolamentata da sosta con disco orario, pertanto a ore.

Soluzione, questa adottata dall’Amministrazione comunale, condivisa dalle Associazioni di categoria.

“Questo era uno dei miei programmi” dichiara il Sindaco Aiello “riportare la città e gli automobilisti a potere fruire di spazi liberi da vincoli di pagamento, e, nel contempo potere decidere quale dei tre nuovi sistemi introdotti utilizzare. I lavori di ripristino sono già stati avviati e prima delle festività di Natale saranno attive le aree di sosta rimodulate”.

Salva