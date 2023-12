L’Avimecc Volley Modica per preparare prossima sfida col Bari

Archiviata senza drammi la sconfitta di domenica scorsa contro Fano, nel turno infrasettimanale di questa settimana, l’Avimecc Volley Modica osserverà il turno di riposo imposto dal calendario del girone Blu del campionato di serie A3.

I ragazzi di coach Enzo Distefano, tuttavia, da oggi torneranno in palestra per preparare la sfida del “PalaRizza” in programma domenica pomeriggio alle 18 contro la Just British Bari.

Per i biancoazurri della Contea,dunque, una settimana “tipo” per preparare nel migliore dei modi la sfida alla formazione pugliese.

La sconfitta di Fano, non ha intaccato il morale della squadra che nonostante la battuta d’arresto ha disputato una buona partita contro una delle “corazzate” del girone Meridionale del campionato di Terza Serie.

“Sapevano che la trasferta di Fano – commenta coach Enzo Distefano – sarebbe stata molto ostica perchè sapevano di incontrare una squadra attrezzata per il salto di serie e fra l’altro con la voglia di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Palmi. Non per caso Fano è la seconda forza del campionato, sapevamo che sono attrezzati in tutti i reparti, con elementi di spiccato valore allenati da un’icona della pallavolo italiana come Paolo Tofoli. Noi abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, dove nel primo set la fase battuta muro è stata poco efficace e in cui abbiamo sbagliato tanto agevolando Fano nella fase side out. Nel secondo set siamo stati più attenti e siamo riusciti a reagire abbiamo lottato quasi alla pari e nel terzo set abbiamo vinto ai vantaggi . Il quarto set – continua – si è messo subito in salita. Fano è stata determinata in fase di battuta, ma l’andamento del parziale è stato quasi simile a quello precedente perchè con l’andare del tempo abbiamo trovato le soluzioni in attacco, poi un piccolo infortunio a Putini a permesso a Fano di acquisire sicurezza e a scavare il solco decisivo nel punteggio che non siamo più stati capaci di recuperare. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno dimostrato di essere un gruppo coeso e con una sua anima e tutti rispondono bene con prestazioni importanti. Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile e una battuta d’arresto a Fano ci può anche stare. Da oggi – conclude coach Distefano – torniamo in palestra ancora più motivati e iniziamo a preparare al meglio la partita di domenica al “PalaRizza” contro Bari che sarà un test difficile come lo sono credo tutti in questo campionato di serie A3, dove le squadre sono tutte attrezzate e ben preparate e nessuna può essere sottovalutata”.

Intanto, domani mattina, la Volley Modica torna tra i banchi di scuola per incontrare gli alunni della scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” per una dimostrazione di volley giocato, che da seguito e completa il precedente incontro improntato sul fair play e il rispetto dell’avversario dentro e fuori dal campo.

