Andimoda Ragusa va a caccia di punti sul campo dell’Albatro

L’Andimoda Ragusa a caccia di punti iridati sabato prossimo a Siracusa. Si giocherà sul campo dell’Albatro con l’obiettivo di invertire una tendenza deficitaria per il sette ibleo allenato da Salvatore Russo che intende a tutti i costi risalire la classifica. La partita è in programma a cominciare dalle 19 e sarà valida come settima giornata del girone di andata. L’ultima e unica vittoria dei ragusani risale al 20 ottobre, in casa con il Cus Palermo. Ed ecco perché si sta cercando di trovare la giusta strada con l’obiettivo di migliorare il rendimento sul parquet e provare a trovare quel supporto che si rende necessario per migliorare una classifica che, con appena due punti, è davvero asfittica. Nel corso della settimana, il gruppo proverà a preparare con la dovuta intensità una sfida che può rappresentare una occasione di svolta nel contesto di una stagione che non è iniziata con il piede giusto per i colori del sette ibleo che, proprio per questo motivo, vuole a tutti i costi recuperare la strada maestra.

Salva