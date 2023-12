Nuovi successi del Circolo velico Kaucana

Prosegue senza pause il trend positivo dei risultati sportivi del Circolo velico Kaucana che riesce ad imporsi in tutti i campi di regata zonali e nazionali. Lo scorso fine settimana è stata la volta degli atleti della squadra Laser che, in trasferta a Catania, hanno colorato di azzurro il podio della categoria Ilca4 piazzando sul gradino più alto Paolo Salvo, uno degli atleti di punta della squadra.

Il maltempo ha fortemente condizionato la gara: il forte vento di tramontana ha impedito di fatto di mettere le barche in acqua nella giornata di sabato. Un vento ancora gelido ma intorno ai dieci nodi con raffiche fino ai diciotto ha accompagnato anche la giornata di domenica, durante la quale il comitato di regata ha potuto dare avvio alle prove.

Durante la prima prova si piazzano bene gli atleti Cvk e Paolo Salvo conquista il primo posto, ma il vento improvvisamente cala e bisogna attendere per poter disputare la seconda prova. Ottime prestazioni anche nella seconda tornata, ma non c’è più tempo per la terza prova, quindi si chiude con un grintoso Paolo Salvo al primo posto assoluto e primo posto U16; al secondo posto Gianmarco Livoti e al terzo Gilda Nasti, quest’ultima anche prima femminile.

Livoti e Nasti, al momento affiliati al Nic Catania, fanno parte del sempre più numeroso gruppo di atleti allenati presso la struttura del Cvk dal coach partenopeo Giovanni Magliulo, e questo spiega il clima di grande soddisfazione e festa che si respira tra gli atleti iblei: il podio appare di fatto tinto completamente dei colori di casa Cvk. Il bilancio sportivo di fine stagione per il Circolo velico Kaucana appare più che positivo: grandi successi degli atleti sia della categoria Optimist che Laser, ma grandi risultati si attendono per la prossima: motivazione, impegno e soprattutto duro lavoro contraddistinguono tutti gli atleti, l’intero staff tecnico e il direttivo, che nello sport vela hanno sempre creduto e investito. Il prossimo importante appuntamento è a febbraio per la prima tappa dell’Italia Cup 2024 della classe Ilca, ospitata proprio dal Circolo velico Kaucana e prevista dal 9 al 12 febbraio 2024, ma nel frattempo ci si prepara ad accogliere l’imminente raduno tecnico zonale della stessa classe previsto per il 15-17 dicembre sempre nella splendida cornice del porto turistico di Marina di Ragusa.

Salva