Modica. Chiesa di S.Giorgio, II° percorso sinodale il 5 dicembre

Nell’ambito del Cammino sinodale in corso nella Diocesi di Noto, si terrà martedì 5 dicembre, alle ore 18.30, nella comunità parrocchiale di San Giorgio, il secondo percorso sinodale sul tema “Che cosa vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io veda di nuovo!» (Mc 10, 51).

Sarà Domenico Pisana, dottore in Teologia Morale e membro della equipe sinodale della diocesi netina, a trattare il tema per sottolineare come nei vangeli la missione evangelizzatrice di Gesù ha significato educare i discepoli e quanti lo seguivano a guardare i problemi di fondo dell’uomo: si pensi all’episodio del paralitico: “Ti sono rimessi i peccati”; alle parole di Gesù: “non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori”; alla parola rivolta alla donna: “le è molto perdonato perché ha molto amato”.

Gesù nella sua azione evangelizzatrice dimostra commozione e grande compassione verso le folle, verso i lebbrosi e per la vedova di Naim ; piange e versa lacrime per Gerusalemme e per Lazzaro; prende su di sé le infermità degli uomini, ascolta ed esaudisce le invocazioni di molti malati, manifesta profonda commozione di fronte alla morte e pietà per le folle; accoglie i lebbrosi e lotta contro il male.

“La preoccupazione del cammino sinodale – afferma don Michele Fidone – dovrà certamente essere quella di far riscoprire un cristianesimo solido e gioioso, capace di guarire l’uomo dalle ferite spirituali e materiali che lo attanagliano, ed incarnato in una Chiesa autentica, povera, fedele al vangelo e che cura gli infermi, una chiesa veramente immagine di Cristo”.

