Modica. Autista di bus guida e guarda YouTube. Riceviamo

Spett.le Redazione di RTM,

sono una mamma che ogni mattina accompagna la propria figlia alla fermata dell’autobus per andare da Scicli a Modica a scuola. Vi scrivo perché voglio, tramite la vostra pubblicazione, che tutti sappiano delle condizioni di sicurezza nelle quali viaggiano i nostri ragazzi. Oggi un episodio che mi ha lasciato senza parole e come me anche tutti gli altri genitori che hanno visto. L’autista del pullman AST, mentre guidava, teneva in una mano il cellulare che usava per guardare dei video. Ribadisco che non usava il telefono per parlare, magari tramite auricolare, ma proprio per guardare dei video che scorreva in continuazione. Io non ci avrei creduto se non avessi visto il video che lo testimonia e che vi inoltro affinchè lo pubblichiate in modo che tutti possano vedere. Questa persona mette in pericolo la vita di decine di ragazzi per guardare video sul telefonino mentre è alla guida. Ritengo questa una cosa gravissima che ho già segnalato a chi di competenza. Purtroppo questo non è l’unico problema che riguarda la sicurezza, seppur al momento il più grave. Infatti lo stato di conservazione e la manutenzione fatta ai mezzi è a dir poco insufficiente. Pneumatici lisci (ho anche le foto per provarlo), mezzi che si guastano a metà strada e attese di ore prima che arrivi l’altro mezzo in sostituzione. E’ capitato anche di sentire a bordo un fortissimo odore di fumo. Questo quando l’autobus passa regolarmente perché ci sono invece certi giorni che non passa proprio e siamo costretti, chi può, a prendere la macchina ed accompagnare i nostri figli a Modica per non fargli fare l’assenza. Insomma una situazione difficilissima che spero si possa risolvere perché rende sempre più faticosa, oltre che pericolosa, la vita scolastica degli studenti pendolari sciclitani.