Ispica. Tolleranza zero verso l’abbandono dei rifiuti

Abbiamo avvisato che, in base alle nuove disposizioni legislative, oltre alla sanzione amministrativa si andrà incontro alle procedure di carattere penale.

Qualcuno aveva dubitato, ma invece oggi partono i primi 24 provvedimenti sanzionatori a danno di chi non ha rispetto per il vivere civile, per l’ambiente, per l’immagine della città e che, per questo, provoca anche un grave danno economico alle casse comunali e degli ispicesi.

“Il problema dei rifiuti è divenuta un’emergenza pesante – dichiara il Sindaco Leontini – e con metodi pesanti dobbiamo combatterla. Purtroppo gli appelli bonari ai cittadini non hanno prodotto il risultato sperato, tanto da portare il legislatore ad aggravare le sanzioni. L’invio di queste sanzioni è un atto dovuto e necessario.

“Ringrazio l’Assessore alla Polizia Locale Dott. Massimo Dibenedetto che, assieme al Comandante Filippo Pancrazi e all’Ispettore Biagio Zocco, ha lavorato da mesi, assieme al Responsabile di Settore Geom. Nigito e allo staff di dipendenti, per mettere in atto tutto il lavoro preparatorio a tale azione.”

“Finalmente si passa all’azione concreta che è frutto di un vero gioco di squadra. Per questo – afferma l’Assessore Dibenedetto – ringrazio i colleghi Assessori Carmelo Denaro e Tonino Cafisi che, sul campo, stanno continuando il lavoro.”

“Non si può più tollerare – dichiara l’assessore alla fascia costiera Carmelo Denaro – che davanti a cassonetti vuoti si scelga di gettare i sacchetti a terra. Non si possono vedere scene di incivili che scaricano per strada arredi che potrebbero essere portati all’isola ecologica “.

Nel rispetto della privacy e della legge, pubblicheremo le immagini che saranno acquisite.

Durante un incontro a Palazzo Bruno è stato fatto un resoconto del lavoro svolto e programmato i prossimi interventi. In rappresentanza dei cittadini e a garanzia della concretezza dell’azione è stato invitato José Bellisario, da sempre in campo a tutela dell’ambiente e anima critica di molte amministrazioni. Lo stesso, dopo indubbi espressi nei social in occasione dell’avviso di avvio dell’azione tolleranza zero, si è ricreduto ed ha apprezzato il lavoro dall’assessore Dibenedetto da tutta l’amministrazione Leontini.

Salva