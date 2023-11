I Matia Bazar a Modica in piazza Matteotti venerdì 1 dicembre

Il cuore del centro storico di Modica torna ancora una volta a trasformarsi in palcoscenico per un evento imperdibile e ad ingresso libero promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in sinergia con il Comune di Modica, la Regione Siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana. Venerdì 1 dicembre alle 21,30 saranno i Matia Bazar ad essere protagonisti in piazza Matteotti per un concerto-evento che vedrà anche la presentazione della nuova formazione dello storico gruppo nato a Genova nel 1975 e che ha regalato al pubblico brani indimenticabili. Oggi la formazione dei Matia Bazar si presenta capitanata dal veterano Fabio Perversi alle tastiere, con la funambolica voce di Silvia Dragonieri in arte “Luna” e con Gino Zandonà alle chitarre, Silvio Melloni al basso e Piercarlo “Lallo” Tanzi alla batteria e percussioni. L’uscita del loro singolo inedito “Non finisce così” lo scorso anno, scritto da Giancarlo Golzi e Piero Cassano, ha dato il via alla tournèe “Official Tour”, che sta attraversando le piazze più belle d’Italia. I Matia Bazar hanno notevolmente contribuito alla storia della musica italiana, partecipando e vincendo diverse edizioni del festival di Sanremo e incidendo canzoni straordinarie. Dal loro primo singolo “Stasera che sera”, che ha raggiunto subito il successo, alla hit “Per un’ora d’amore”, dalla canzone “E dirsi ciao” con la quale vincono il festival di Sanremo al capolavoro “Vacanze romane” e alla splendida “Ti sento”. Ma anche “C’è tutto un mondo intorno”, “Souvenir”, “Brivido Caldo” o “Questa nostra grande storia d’amore”. Il loro stile unico li ha portati a sperimentare sound e melodie, la loro evoluzione creativa li ha resi uno dei gruppi più eclettici spaziando dalla tradizione melodica ad atmosfere surreali sperimentali e scrivendo hit di successo che li hanno condotti in tour internazionali. Nel 2022 entrano nel cast artistico della DM Produzioni e con la formazione attuale nasce il nuovo progetto artistico con l’uscita del nuovo singolo “Non finisce così”, il video clip e il tour, a cui fanno seguito diverse apparizioni televisive. “La nostra Modica ospiterà una delle band italiane più importanti – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – I Matia Bazar hanno in parte scritto la storia della musica italiana e ci hanno regalato dei brani unici, emozionanti, intensi e bellissimi. Sarà un’esperienza magica riascoltarli in questo grande evento ad ingresso gratuito in piazza Matteotti per il quale ringraziamo anche la Regione Siciliana che, attraverso il supporto dell’on. Ignazio Abbate, ha voluto sostenere questo appuntamento di grande richiamo, che tra l’altro precede di pochi giorni l’evento ChocoModica. Questo evento non sarà l’unica sorpresa del mese di dicembre, stiamo infatti già lavorando al Capodanno e presto vi sveleremo tutte le novità”. Info sul sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it

