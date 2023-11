Vento su Monterosso. Importante l’intervento dei Rangers Europa

La sciabolata artica di Attila, così chiamata dai metereologici, ha colpito in modo molto intenso tutta l’Italia nel weekend. Anche nel borgo Monterosso numerosi gli interventi degli uomini dei Rangers Europa Monterosso della Protezione Civile per la eliminazione di pericoli e la messa in sicurezza dei luoghi. Alberi di piccolo taglio abbattuti, cornicioni di abitazioni caduti, antenne televisive divelte dai tetti ed altre criticità. Nella foto un cornicione abbattuto dal vento con la messa in sicurezza dei luoghi da parte della squadra dei Rangers Europa intervenuti prontamente.

