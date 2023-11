Calcio. Modica, solo un pari col Real Siracusa

Modica Calcio – Real Siracusa Belvedere

Modica: Marino, Ababei, Guerci (40’ st Kebbeh), Aprile (35’ st Incatasciato), Ferotti, Diop, Prezzabile (46’ st Parisi), Palermo, Grasso (46’ st Agodirin), Manfrè (46’ st Azzara), Savasta. Panchina: Trovato, Musso, Mortellaro, Kebbeh, Incatasciato, Marsilio, Parisi, Azzara, Agodirin. Allenatore: Giancarlo Betta.

Real Siracusa Belvedere: Di Silvestro, Puzzo, Guzzardi, Spoto, Brancato, Toure Drissa, Montagno (18’ st Rossitto), Fontana, Frittitta, Quarto, Miraglia (40’ st Sigona). Panchina: Aglianò, Azzaro, Sigona, Rossitto, Barcio, Nanè, Di Stefano, Melluzzo, Ferla. Allenatore: Elio Moncada.

Marcatori: 44’ pt Frittitta (RS), 15’ st Parisi (M)

Ammoniti: Aprile (M), Brancato (RS), Savasta (M), Agodirin (M), Spoto (RS)

MODICA. Solo un pari per il Modica contro il Real Siracusa. Al “Vincenzo Barone” gli uomini di Betta sono costretti al recupero dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo con un tiro-cross di Frittitta, che trova la deviazione sfortunata di Guerci ed inganna l’incolpevole Marino. Il pari è raggiunto al 60’ con il neo-acquisto Parisi.

Primo tempo poco emozionante tra le due formazioni che fino al 20’ non riescono a trovare la quadra in campo. Le due formazioni si studiano e non mettono il piede sull’acceleratore, con molta imprecisione in mezzo al campo e manovre di gioco che si spengono sul nascere. Al 36’ il primo sussulto è per i padroni di casa che vedono Manfrè lanciato in porta, l’attaccante si concede un controllo di troppo e perde il tempo per il tiro a tu per tu con Di Silvestro. Sulla ripartenza ci prova il Real Siracusa con un colpo di testa ravvicinato di Montagno, il pallone finisce a lato con il guardalinee che aveva alzato la bandierina. Al 40’ ci prova Savasta lanciato da Grasso, l’attaccante spara alta la sua prima occasione da gol. Quattro minuti più tardi arriva il vantaggio ospite, Frittitta prova una galoppata sull’out di destra, prova il cross in mezzo che trova una deviazione e prende una parabola strana che si insacca alle spalle di Marino, per il finale di primo tempo di 1-0 per il Real Siracusa.

Nella ripresa il Giancarlo Betta butta nella mischia il neo acquisto Parisi con Agodirin e Azzara. Al 7’ è Agodirin a mettere il primo pallone dentro ma la bandierina del guardalinee è alzata e il gol viene annullato. Sulla ripartenza pallone perso sulla trequarti dal centrocampo del Modica che propizia il tiro di Miraglia, palla lenta e facile da parare per Marino. Un solo minuto e Savasta prova un colpo di testa bloccato da Di Silvestro. La mole di azioni d’attacco è il preludio al gol con una punizione di Azzara che mette in mezzo un pallone colpito da Savasta per Parisi che raggiunge il pareggio. Al 26’ ci prova ancora Savasta su punizione di Palermo, la blocca a terra Di Silvestro. Il Modica prova in tutti i modi a trovare l’azione giusta ma non riesce a portarsi in vantaggio, con i minuti che scorrono inesorabili tra sostituzioni e uomini a terra. Il finale è di 1-1 con gli ospiti che possono sicuramente esultare più dei padroni di casa.

“Questa partita mi ha spiazzato, mi aspettavo una squadra diversa e invece nel primo tempo siamo stati inguardabili. Alla fine abbiamo prodotto l’azione del gol ma mi aspettavo molto di più, avevamo preparato una partita diversa e me la aspettavo completamente diversa da quella vista. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso in questo momento – dice Giancarlo Betta a fine partita – Il cambio di modulo potrebbe essere un’idea con le caratteristiche di Parisi, ma credo questo sia l’ultimo dei problemi, l’atteggiamento prima di tutto deve essere diverso in questo campionato. Non possiamo sbagliare partite come queste e così deve essere in futuro, dobbiamo capire se siamo pronti perchè parlare di grande stagione e poi mostrare questo gioco mi rende ancora perplesso”.

RISULTATI 12^ GIORNATA

Atletico Catania – Misterbianco 0 – 0

Leonzio – Gela 1 – 1

Milazzo – Enna 1 – 3

Rocca Acquadolcese – Jonica 3 – 2

Leonfortese – S.Croce 2 – 1

Mazzarrone – Nebros 1 – 0

Messana – Paternò 0 – 2

Modica – Real Siracusa 1 – 1

CLASSIFICA

Paternò 27

Enna 26

Modica 23

Gela 19

Mazzarrone, Leonzio e Real Siracusa 18

Nebros 17

Milazzo 16

Misterbianco 15

Santa Croce, Jonica, Leonfortese e Rocca Acquadolcese 12

Atletico Catania 10

Messana 6

Salva