Estorsione a Scoglitti. La ristoratrice conferma le accuse

La vittima dell’estorsione ha confermato davanti al Collegio Penale del Tribunale di Ragusa tutte le accuse. La donna aveva denunciato, insieme al marito, di essere vittima del racket del pizzo. Imputati sono cinque vittoriesi, Rosario Nifosì, 68 anni; Titta Ventura (nella foto), 64 anni; Angelo Ventura, 38 anni, Massimo Melfi, 37 e Marco Nuncibello, 35 anni, arrestati il 10 gennaio dell’anno scorso dai carabinieri di Ragusa per estorsione continuata in concorso aggravata dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiose, ai danni dei titolari di un di ristorazione di Scoglitti. La parte offesa ha risposto alle domande del pm, Alfio Gabriele Fragalà, della Dda e del collegio difensivo. Sotto processo ci sono . Gli imputati erano collegati in videoconferenza. Si torna in aula il 12 gennaio per sentire i carabinieri che hanno svolto le indagini.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia i due Ventura si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre Nifosì. Melfi e Nuncibello, invece, hanno risposto alle domande del gip negando ogni addebito e la partecipazione al clan Ventura. I due Ventura e Nifosì sono accusati di fare parte del clan mafioso “Dominante-Carbonaro” della Stidda. A tutti gli indagati viene contestata l’aggravante di avere agito con il metodo mafioso.Secondo l’accusa i due commercianti, marito e moglie, stanchi di pagare, nel 2020, hanno denunciato i fatti facendo scattare le indagini delegate della Procura distrettuale della Repubblica di Catania.

Salva