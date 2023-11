Il Veteran car club ibleo ha ospitato Giovanni Moceri

Non si ferma l’attività del Veteran Car Club Ibleo. Anche durante la stagione autunno-inverno, fervono le iniziative portate avanti dal sodalizio che, in questo modo, intende fornire occasioni di crescita ai propri associati. Lo testimonia l’ultima esperienza avviata in questo senso e che è stata caratterizzata dalla presenza del campione italiano del cronometro nelle gare Asi, vale a dire Giovanni Moceri. Quest’ultimo, infatti, ha tenuto un corso teorico pratico a un gruppo di appassionati del Veteran, un’attività che è stata molto apprezzata. In particolare, si è tenuto prima un incontro per illustrare le modalità di utilizzo del cronometro meccanico nell’ambito delle manifestazioni ufficiali Asi mentre il giorno successivo è stato caratterizzato da una prova pratica vera e propria. “Abbiamo registrato – sottolinea il presidente del Vcci, Antonino Provenzale – un notevole entusiasmo da parte di tutti coloro che hanno partecipato e questo ha stimolato il club a pensare di organizzare, per la prossima stagione, un campionato sociale con tali specificità. Vedremo. Intanto il seme è stato gettato”.

Salva