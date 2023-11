Il Santa Croce calcio va a Leonforte in cerca di risposte

La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza vedrà il Santa Croce calcio affrontare la prima della due trasferte consecutive che terrà i biancazzurri lontani dal Kennedy per più di due settimane. Si comincia domenica pomeriggio contro la Leonfortese (Centro Sicilia Football Club) e di certo sarà una gara ostica per i biancazzurri. La sconfitta di sabato scorso contro la Leonzio è stata pesante, ma il morale della squadra non è variato. Mister Galfano ha lavorato molto sull’autostima dei suoi uomini, spronandoli a rialzarsi prontamente da questa caduta. È indubbio che le difficoltà della gara di domenica saranno tantissime, ma come sempre si cercherà di fare la propria partita e cercare di fare bene.

L’allenatore biancazzurro per la gara avrà a disposizione quasi tutto l’organico, quindi per la formazione iniziale ci sarà l’imbarazzo della scelta.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio comunale di Calascibetta e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Ruggero Alessi della sezione di Palermo che sarà assistito dai signori Nigrelli della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Quartaronello della sezione di Messina.

Salva