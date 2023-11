Il 26 Dicembre il Centro Commerciale “Le Masserie“ rimane chiuso

Una bellissima notizia per i lavoratori del Centro commerciale “Le Masserie” di Ragusa: il centro, il 26 dicembre prossimo resterà chiuso. Il risultato, tanto auspicato dai lavoratori, è arrivato oggi dalla direzione del centro commerciale, in risposta alle richieste della Filcams CGIL che da mesi si è fatta portavoce delle richieste dei lavoratori. Si tratta di un risultato “storico”, in quanto il 26 dicembre i centri commerciali

sono stati sempre aperti al pubblico, che arriva a conclusione di un intenso lavoro avviato da parte del sindacato.

L’anno scorso, nonostante le numerose richieste, la direzione aveva rifiutato la possibilità di chiudere nel giorno di festa, dicendo che non c’erano più i tempi necessari, quest’anno invece le promesse sono state mantenute. Già ad aprile la Filcams CGIL aveva chiesto di incontrare i vertici aziendali e rilanciato la questione del calendario delle chiusure 2023. In quella occasione si era parlato della prima semestralità; a novembre il sindacato, che ha portato avanti con grande determinazione la vertenza supportata anche da una raccoltadi firme, è t ornato a chiedere al direttore, Vito Frisina, un nuovo incontro, il cui risultato è arrivato oggi.

“L’impegno della Filcams è stato premiato e oggi la bella notizia: il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, le lavoratrici e i lavoratori del Centro commerciale Le Masserie di Ragusa, per la prima volta, potranno godere della festa insieme alle proprie famiglie – ha dichiarato il segretario generale della Filcams CGIL, Antonio Modica – Un risultato in linea con la campagna che il sindacato da anni porta avanti anche a livello nazionale con “La festa non si vende”. Il segretario generale ringrazia la direzione aziendale delle Masserie per la sensibilità dimostrata nel venire incontro alle sacrosante richieste dei lavoratori e per l’apertura avuta nei confronti del sindacato, che oggi si è concretizzata nel risultato ottenuto..

