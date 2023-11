Ragusa. “A Piccoli Passi”, progetto a contrasto povertà educativa

A Piccoli Passi, un progetto del distretto sociosanitario n° 44

per contrastare la povertà educativa

“A Piccoli Passi” è un progetto che nasce per contrastare la povertà educativa, in particolar modo nei quartieri del centro storico e di alcune zone periferiche, dei Comuni del distretto sociosanitario n° 44: Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Monterosso Almo, Giarratana.

Oltre al potenziamento dei percorsi educativi tradizionali, dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia, il progetto mira alla costruzione di reti in grado di generare nuovi spazi educativi per minori di età da 0-6 anni.

In tal senso si invitano le famiglie e gli educatori a voler prendere parte all’ appuntamento in programma oggi, 21 novembre 2023, alle ore 15 al centro direzionale di via On. Corrado Diquattro, in zona artigianale, dal titolo “A Piccoli Passi: Una Grande Alleanza per la Salute dei Piccoli”.

“L’obiettivo – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – è creare un modello per il contrasto alla povertà educativa, che sin dalle prime battute prevede il potenziamento dei nidi comunali con una maggiore flessibilità negli accessi di apertura, dalle ore 14 alle ore 18. A Ragusa sono coinvolti i plessi San Giovanni e Patro.

Non solo: A piccoli passi è un percorso che nel suo insieme vuole creare rapporti e relazioni con le famiglie che verranno coinvolte nella costruzione di una rete partecipata anche tramite il servizio di mediazione culturale e animazione per i minori stranieri, gli spazi multiservizi, gli spazi gioco.”

