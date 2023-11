De Luca a Ragusa. Rilancio strutturazione di “Sud chiama Nord”

Un appuntamento di grande respiro quello che è stato animato domenica scorsa a Ragusa con la presenza di Cateno De Luca nel comitato di piazza Igea. Numerosi sono stati i temi trattati e, soprattutto, è stato dato il via alla strutturazione del movimento su scala provinciale con la creazione del coordinamento di De Luca per Comiso – Sud chiama Nord, che sarà curato da Giovanni Landro, a cui farà seguito la creazione di altri coordinamenti cittadini. “Numerose – spiega Saverio Buscemi, coordinatore di De Luca per Ragusa – Sud chiama Nord – le presenze che abbiamo avuto modo di registrare con varie personalità provenienti da svariate zone della nostra provincia e che si sono dette interessate a portare avanti il nostro progetto. Molto presto, tra l’altro, nascerà il circolo di Vittoria. E a seguire tutti gli altri. Ringrazio il nostro leader, il nostro coordinatore regionale on. Danilo Lo Giudice e l’on. Giuseppe Lombardo. Poi, grazie a ogni singolo attivista del comitato De Luca per Ragusa per la riuscita dell’evento. Ringrazio anche, per essere stati presenti: Gaetano Gaglio in rappresentanza della lista Spiga; Carmelo Distefano con il suo gruppo in rappresentanza di Liberiamo Pozzallo; Antonello Calvo in rappresentanza di Progetto Verde a Ispica. Grazie per la presenza anche all’assessore Cesare Campailla del Comune di Vittoria e al prof. Elio Accardi con la delegazione di Ragusa Prossima. Al centro dell’attenzione quale sarà la direzione che seguiremo e che ci porterà alle elezioni Europee e poi a quelle a seguire. La direzione è chiara, avanti con tutti i movimenti civici e con quelle forze politiche che non si rivedono in questa attuale maggioranza di governo sia a livello nazionale che regionale. Per quanto mi riguarda e ci riguarda De Luca per Ragusa – Sud chiama Nord avrà due compiti specifici: portare avanti il nostro percorso nel migliore dei modi dando risposte alle persone in particolare nel settore che siamo stati chiamati ad amministrare; fare crescere il movimento a Ragusa e in tutta la provincia con la creazione di altri comitati che si rifanno al nostro progetto De Luca per Ragusa. Lavoreremo per creare fatti e non per pura demagogia, avanzeremo proposte per migliorare la città e le porteremo avanti con determinazione”.

Salva