La legge per il ritorno delle Province approvata anche in Commissione Bilancio

Un altro significativo passo in avanti verso il ripristino degli Enti Provinciali e le conseguenti elezioni dirette dei rappresentanti dei cittadini. E’ quello compiuto oggi dalla relativa legge che è stata approvata dalla Commissione Bilancio all’Ars della quale fa parte l’onorevole Ignazio Abbate che è anche relatore della stessa legge. Sono state quindi trovate le risorse necessarie alla concretizzazione di un progetto che parte da lontano e soprattutto parte dalla constatazione che l’abolizione delle province voluta dall’allora Governo Crocetta si è rivelata inutile quando non dannosa. Sicuramente incapace di portare i risultati per i quali era stata progettata. Adesso l’iter prevede un ritorno della legge in I Commissione Affari Istituzionali, presieduta dall’Onorevole Ignazio Abbate, dove verrà nuovamente analizzata prima dell’approdo in Aula per la sua definitiva approvazione. “Verosimilmente l’ultimo passaggio, ovvero l’approdo in Aula, – commenta l’esponente della DC – non avverrà se non dopo l’approvazione della finanziaria. Argomento che inevitabilmente monopolizzerà i lavori d’Aula fino alla sua approvazione. Intanto quello di oggi è un altro traguardo molto importante, direi fondamentale, visto che adesso c’è la relativa copertura finanziaria. Adesso tornerà di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della Commissione che mi onoro di presiedere e quindi verrà consegnata all’Aula dove, mi auguro in tempi celeri, sarà approvata dando così ai cittadini anche una tempistica certa per tornare ad esercitare il loro diritto di scegliersi i propri rappresentanti”.

