Il PD in presidio, h 24, davanti al Pronto Soccorso di Modica

24 ore davanti al Pronto Soccorso di Modica trascorse dai rappresentanti del Partito Democratico. L’iniziativa, denominata “Ascoltare per prendersi cura” ha visto, in particolare, la presenza del parlamentare regionale Nello Dipasquale, del segretario e del vice della sezione di Modica del Pd, Salvatore Poidomani e Francesco Stornello, e del consigliere comunale Giovanni Spadaro, che si sono dati il cambio dalle 13 di venerdì alle 13 di sabato scorsi. Nonostante non ci fosse la consueta affluenza di utenti che viene spesso lamentata per via della lunga attesa, l’iniziativa è, comunque, servita ad accendere i riflettori sul tema della sanità.

“Il Pd che ha voluto dimostrare la propria vicinanza ai cittadini – spiega Francesco Stornello -. Solo incontrando i cittadini possiamo comprendere i loro bisogni e insieme scegliere la strada verso il futuro”. Per Partito Democratico l’iniziativa rappresenta il primo passo per affrontare il delicato tema della sanità: “Siamo partiti dal pronto soccorso – spiega Poidomani – ma la questione è molto più complessa. Riguarda la mancanza del personale, le lunghe liste d’attesa per gli accertamenti ma anche per gli interventi chirurgici, la mancanza di ospedali di eccellenza nelle nostre zone, la mancanza di investimenti che negli ultimi quindici anni, sia dai partiti di destra che di sinistra, sono stati notevolmente ridotti. Il nostro timore è, soprattutto- un allontanamento della sanità pubblica verso la privatizzazione e questo naturalmente creerebbe serie disuguaglianze”.

Il programma dei DEM intende battere anche sull’autonomia differenziata che “a nostro avviso provocherà ulteriori diseguaglianze fra Sud e Nord». Il prossimo 24 novembre è previsto un convegno sulla sanità alla presenza del segretario regionale, Anthony Barbagallo, del deputato regionale Nello Dipasquale, che sabato mattina è stato presente a Modica, per sostenere e supportare il partito in questa iniziativa. Durante il convegno saranno illustrati i dati raccolti da questa esperienza che anche se mostra una realtà apparentemente diversa da quella che si è soliti raccontare, tanto da far pensare che il Pd locale porta bene alla sanità, è comunque importante perché dimostra sensibilità e vicinanza al territorio, aspetti di un certo tipo che forse oggi la politica sta trascurando.

Salva