Continua a crescere De Luca per Ragusa – Sud chiama Nord

Continua a strutturarsi sul territorio provinciale il movimento di Cateno De Luca con l’obiettivo di intercettare sempre di più e sempre meglio le esigenze delle comunità dei cittadini presenti nell’area iblea. Sulla scorta dell’esempio già creato nel capoluogo ibleo, con il coordinamento di De Luca per Ragusa – Sud Chiama Nord, sono già pronte altre adesioni, che saranno comunicate a breve e che riguardano i vari centri dell’area iblea, oltre, soprattutto, alla creazione di altri coordinamenti a livello locale che si prefiggono l’obiettivo di ampliare il raggio di operatività del movimento su base provinciale. “Intendiamo portare avanti – dice Saverio Buscemi, coordinatore di De Luca per Ragusa – un programma molto ambizioso e che, soprattutto, ci faccia raggiungere un numero sempre più elevato di cittadini. Abbiamo già sperimentato il successo del modello Ragusa ed ecco perché cercheremo di esportarlo in altre realtà come Vittoria, Comiso e Modica, giusto per fare alcuni esempi, così da rafforzare ulteriormente la nostra presenza politica in provincia. Ovviamente, abbiamo ottenuto l’avallo di Cateno De Luca rispetto a questo itinerario che si annuncia molto stimolante e che vogliamo cercare di gestire al meglio delle nostre possibilità, come sempre mettendo in campo semplicità, pragmatismo e competenza per tutte le città in cui saremo presenti in maniera organizzata e strutturata”.

