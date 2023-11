Vittoria, rubata una brandina alla Protezione Civile

Amara sorpresa per i volontari che questa mattina si sono recati alla Fiera Emaia, a Vittoria, per smontare lo stand allestito presso la terza strada. A denunciarlo Giovanni Buonvicino della Protezione civile comunale. “I volontari – scrive Buonvicino del gruppo 107 Caruano su Facebook – trovano la tenda aperta e manca una brandina, atto vile e sconsiderato: hanno rubato uno strumento che può servire nelle emergenze a dare conforto e accoglienza a chi é nel disagio”. “Ieri sera alle 23 – ancora Buonvicino – alla chiusura tutto era regolare, ci stavamo portando a casa una nuova esperienza e dei bei ricordi, purtroppo non sarà così”. Tra i commenti quello dell’assessore Cesare Campailla: “Bisogna visionare le telecamere interne per capire che cosa è accaduto”. Attestati di solidarietà un po’ da tutte le parti. Anche se la gravità del fatto, non tanto per il valore in sé della brandina quanto per l’atto sconsiderato, resta tutto.

