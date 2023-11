Consulente finanziario: di cosa si occupa e quando contattarlo

Il web ha reso il mondo degli investimenti accessibile a chiunque. Oggi, chi desidera effettuare qualche piccolo investimento, non deve nemmeno mettere piede fuori casa. Basta infatti avere a disposizione un dispositivo in grado di collegarsi alla rete e una connessione internet stabile per acquistare titoli o ETF, investire nel Forex e altro ancora.

Questo elevato livello di accessibilità non deve però far abbassare la guardia. Se l’atto di investire risulta di per sé semplice, investire in modo proficuo non lo è affatto, in quanto tutti gli investimenti comportano dei rischi.

In rete è possibile trovare interessanti e utili guide che offrono una panoramica su quelli che sono gli investimenti più “sicuri” e le migliori strategie da seguire per ridurre al minimo i rischi di investimento. Come si può leggere al link https://blog.moneyfarm.com/it/investire/le-6-regole-su-come-investire-in-modo-sicuro/ , il miglior modo per ridurre realmente i rischi di investimento ed effettuare operazioni quanto più possibile sicure consiste nel rivolgersi a un consulente finanziario autonomo.

In questo articolo vi spiegheremo chi è questo professionista, di cosa si occupa e quando può essere utile chiedere il suo aiuto.

Consulente finanziario: chi è

Il consulente finanziario, noto in lingua inglese come Financial Advisor, è un professionista che, per poter operare in Italia, deve effettuare l’iscrizione all’apposito Albo dei consulenti finanziari, l’OCF .

Il suo compito è quello di fornire consigli e assistenza a tutti quei risparmiatori e agli investitori che desiderano migliorare la gestione delle proprie finanze e individuare investimenti in linea con le loro possibilità economiche e con il loro profilo di rischio.

All’interno dell’albo sono previste tre distinte sezioni, due destinate a soggetti fisici e una a soggetti giuridici, ossia alle società che si occupano di assistenza finanziaria. I professionisti, a seconda dell’attività svolta, possono richiedere l’iscrizione come:

consulenti finanziari autonomi;

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, detti anche promotori finanziar

Benché entrambe queste figure professionali risultino iscritte al medesimo albo, le mansioni da loro svolte sono affatto differenti. Prima di rivolgersi a un consulente o a un promotore, è fondamentale sapere quali compiti svolgono e quali servizi offrono. Solo in questo modo si può scegliere il professionista giusto.

Consulente finanziario autonomo e abilitato all’offerta fuori sede: le differenze

Il consulente finanziario autonomo è un soggetto che opera in piena autonomia, talvolta all’interno di Società di Consulenti Finanziari, e basa i propri servizi di consulenza su necessità, caratteristiche e obiettivi dei singoli clienti dei quali si occupa.

A differenza di questo, il promotore finanziario opera come agente o mandatario di una banca, un’impresa di investimento, una sim o altro, proponendo ai clienti esclusivamente i prodotti finanziari della realtà per la quale lavora.

Quando rivolgersi a un consulente finanziario

I motivi che possono spingere a chiedere aiuto o assistenza a un consulente finanziario sono numerosi. In particolare, chi desidera conoscere i prodotti finanziari proposti dalla propria banca, da una specifica compagnia assicurativa o altro, può rivolgersi al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che opera per le realtà di proprio interesse.

Chi invece desidera ottenere un servizio di consulenza totalmente personalizzato, che preveda ad esempio la valutazione del profilo di rischio, una pianificazione finanziaria completa , l’individuazione dei prodotti di investimenti più adatti alla realizzazione del proprio portafoglio di investimento, può rivolgersi a un consulente autonomo.

