Tragico incidente stradale sulla Ragusa-Catania. Muore 49enne

Tragico incidente stradale sulla Ragusa-Catania, in direzione della città etnea. L’impatto tra un’auto e un tir si è verificato poco prima del bivio per Licodia Eubea: i due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Lo scontro si è rivelato violentissimo e si è rivelato mortale per il conducente dell’auto.

La vittima, che era alla guida di una Ford, era Davide Romeo, 49 anni, insegnante all’Istituto tecnico Commerciale di Caltagirone ma residente a Licodia. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’automobilista.

L’uomo alla guida del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale. Lunghe code si segnalano sulla strada statale 514, la circolazione ha infatti subito fortissimi rallentamenti. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.

(Foto Franco Assenza)

