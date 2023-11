Promozione, calcio. Frigintini sconfitto ad Avola

CITTA’ DI AVOLA 2

FRIGINTINI CALCIO CITTA’ DI MODICA 0

Città di Avola: Santillo, Toscano (23’ st. Magro), Butera, Guardo (10’ st. Andolina), Caldarella, Di Dio, Pandolfo (28’ st. Gomez), Ramella (10’ st. Germano), Alfo (20’ pt. La Bruna), Ruiz, Cavallo. All. Attilio Sirugo

Frigintini: Gianchino, Iozzia, Rosa (28’ st Pricone), Buscema, Pianese, Wally, Scarso (15’ st. Blandino), Fusca, Drago (39’ st. Vindigni), D. Calabrese (1’st. Giurdanella, 34’ st. Colombo) Noukri. All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Carlo Aneli (Sez. Aia Palermo), Assistenti: Mattia Boris Rizzo e Davide Trovato (Agrigento)

Reti: 22’ st. Pandolfo, 36’ st. Germano

AVOLA. Il Frigintini calcio Città di Modica dopo dieci risultati utili consecutivi (quindici se si considerano le ultime cinque gare dello scorso campionato) conosce la prima sconfitta della stagione e con essa abbandona la leadership della classifica che condivideva con il Vittoria e con il Città di Avola; ed è stato proprio il confronto diretto con gli avolesi a sancire l’interruzione della positività. Una gara ed una trasferta affrontata senza il capocannoniere del girone -Kevin Sangiorgio- che vuoi o non vuoi ha inciso sulla preparazione del match e sull’andamento dello stesso. Se poi a ciò si aggiunge che dal 38’ del primo tempo i rossoblù hanno dovuto giocare il resto della gara in dieci uomini il quadro è completo sulle difficoltà del match. Che all’inizio aveva sancito un equilibrio che i rossoblù potevano sbloccare in loro favore. Sono stati, infatti, due le occasioni migliori per il Frigintini di passare in vantaggio contro lo zero degli avolesi. Al 13’ su cross di Iozzia è intervenuto di testa Scarso che ha schiacciato benissimo ma il portiere locale ha compiuto un’autentica prodezza e si è salvato dalla capitolazione. Poi al 21’ è stato Noukri che si è presentato solo davanti al portiere locale e fallire il gol calciando fuori dallo specchio della porta il pallone. Il Città di Avola non ha avuto occasioni per impegnare Gianchino, ma al 38’ per un doppio giallo Simone Iozzia deve abbandonare il terreno di gioco e lascia il Frigintini in dieci uomini, che nei rimanenti minuti del primo tempo non soffre per l’inferiorità numerica. Cosa che avviene, invece, nei primi venti minuti di gioco della ripresa e al 22’ con Pandolfo sblocca il punteggio. I rossoblù tentano di reagire ma mancano i punti di riferimento in avanti e così al 36’ Germano raccoglie un cross proveniente dalla destra e di testa appoggia in rete per il 2-0. Il gol per dimezzare lo svantaggio lo cerca Fusca su punizione dal limite, ma Santillo non si fa sorprendere e così la gara termina con il doppio vantaggio dell’Avola sui rossoblù.

