In primavera inizieranno le riprese di “Montalbano”

Luca Zingaretti alla regia e le riprese che inizieranno nella primavera del prossimo anno. Sono due le notizie trapelate per quel che concerne la famosa serie del “Commissario Montalbano” che da ventuno anni, appassiona un numero incredibile di telespettatori.

Sebbene non vi siano ancora annunci ufficiali al riguardo, si hanno già due notizie: la prima è la sicurezza data da uno dei principali attori della serie. Più volte, nel corso delle tante interviste rilasciate da Angelo Russo, il Catarella della fortunata serie, lo stesso ha confermato che la casa di produzione romana concluderà con gli ultimi due episodi il ciclo di racconti usciti dalla penna del maestro Camilleri. La seconda è che sarà proprio “Riccardino” (romanzo scritto da Camilleri nel 2005, rimaneggiato nel 2016 e pubblicato postumo su indicazione dell’autore) il testo su cui la produzione sta già lavorando, come avvenuto con le altre opere dello scrittore siciliano nel corso delle tante stagioni della fortunata fiction Palomar.

Il secondo dei due episodi anticipati da Russo potrebbe essere dedicato a “Il cuoco dell’Alcyon“, romanzo pubblicato da Camilleri pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta nel luglio del 2019.

Ma la novità che rappresenta il vero punto di svolta della fiction è colui che siederà dietro la macchina da presa. Orfana della magistrale opera del regista Alberto Sironi, scomparso nell’agosto del 2019, sarà proprio il commissario più famoso del tubo catodico a dirigere l’intero gruppo di lavoro.

Solo un mese fa, lo storico volto del Commissario Montalbano aveva fatto il suo debutto alla regia con un film tratto dal primo romanzo di Daniele Mencarelli, “La casa degli sguardi”. Il nuovo anno, invece, sarà foriero per il 61enne attore romano di nuove sfide e di nuovi traguardi da raggiungere.

