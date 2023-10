Csen. Riuscito corso di formazione sport da combattimento

Sport da combattimento, tra gli aspetti fondamentali quello della direzione degli incontri che deve essere affidata a giudici e ad arbitri debitamente formati. Questo il senso del corso di formazione tenutosi sabato e domenica scorsi all’interno della palestra Combat Gym Corifeo di Comiso. “Una tappa molto importante – sottolinea il maestro Angelo Corifeo – una faccia della medaglia da non sottovalutare nel contesto dell’attività di crescita del movimento su cui abbiamo sempre puntato. La tappa è stata seguita con la massima attenzione da tutti i presenti in virtù anche della supervisione del comitato provinciale Csen Ragusa presieduto dal maestro Sergio Cassisi. Faccio i complimenti ai miei atleti per aver raggiunto un altro obiettivo e arricchito il proprio bagaglio tecnico grazie anche al supporto dell’ente di promozione sportiva a cui siamo affiliati”. Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, aggiunge: “Sono stati due giorni molto intensi che hanno consentito, a chi opera nel campo degli sport da combattimento, di farsi una ulteriore idea in un ambito, quello della direzione degli incontri, che sta diventando sempre più praticato sul nostro territorio locale”.

