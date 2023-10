Modica. Due titoli mondiali per il Team Ardita

Continua l’onda lunga dei successi degli atleti allenati da Stefano Ardita. I bodybuilders modicani si sono messi in luce in occasione del 26esimo Campionato Mondiale organizzato a Pomezia dalla Federazione IBFA. In particolar modo spiccano le vittorie nella categoria “Man Phisique” di Raphael Adarkwah Yiadom e nella categoria “Juniores” del giovane Paolo Cannavò. Nella stessa categoria è arrivato anche un altro ottimo risultato, ovvero il quarto posto di Simone Spadaro che, a detta di molti, avrebbe meritato qualcosa in più. Sicuramente uno dei tre posti sul podio. E’ stata comunque un’esperienza esaltante per i portacolori del Team Ardita che tornano a casa con ben due titoli mondiali, un bottino eccezionale che ben poche squadre possono vantarsi di avere.

