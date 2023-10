Ragusa. Al Museo della Cattedrale la mostra su don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana

Il sapere, la scuola, l’educazione non servono solo per avere successo individuale ma per fare il mondo meno ingiusto di come è. Con questo spunto è risuonata ancora una volta anche a Ragusa la profezia che don Lorenzo Milani ha reso concreta nella scuola di Barbiana. La Diocesi di Ragusa sta celebrando i cento anni della nascita del sacerdote di “Lettera a una professoressa” con una serie di iniziative che si sono aperte ieri, nell’auditorium della Camera di commercio, con un convegno seguitissimo e ricco di spunti. Per ricordare la scuola di Barbiana, l’esempio del maestro che fu don Lorenzo Milani e l’esperienza vissuta dai suoi ragazzi, oggi, alle 16, nei locali del Museo della Cattedrale sarà inaugurata la mostra itinerante sul tema “Il sapere serve solo per darlo”. L’esposizione si potrà visitare fino al 10 novembre con i seguenti orari; da lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 e la domenica dalle ore 10 alle ore 13. La mostra si compone di due sezioni: una principale, con 28 pannelli, contenenti citazioni di “Lettera a una professoressa”, fotografie dei ragazzi di Barbiana, organizzati in tre sezioni tematiche (i poveri, la Parola, la cittadinanza); e una storica, con 15 pannelli, che illustra una sintetica biografia di don Lorenzo Milani e una cronologia di fatti ed eventi. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Ragusa (Ufficio per la cultura, Ufficio Insegnamento della Religione Cattolica, Ufficio Comunicazioni Sociali, Consulta Aggregazioni Laicali, Azione Cattolica, Movimento Studenti di Azione Cattolica, Uciim, Aimc), con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia.

