Modica. L’Assessore Cannizzaro presente al webinar su gestione rifiuti urbani del Sud

L’Assessore all’ecologia del comune di Modica Samuele Cannizzaro è stato impegnato, insieme a colleghi amministratori di varie parti del Sud Italia, in un interessante webinar di aggiornamento che, per due ore e mezzo, ha coinvolto gli amministratori locali e l’ANCI, che ha avuto come tema l’andamento della gestione dei rifiuti urbani nel Sud. Un confronto aperto, ricco di spunti e di esperienze condivise, che si è rivelato un utilissimo strumento di conoscenza diretta della cosiddetta ‘circolarità degli imballaggi’, attraverso il Green Public Procurement.

I lavori, sono stati coordinati da Alessandra Bailo Modesti e Anna Parasacchi, che sono le coordinatrici di Green City Network e aperti da Walter Facciotto, Direttore generale, CONAI.

Al centro del confronto e base di esso, prosegue Cannizzaro, sono stati i contenuti del Decreto Ronchi, unanimemente riconosciuto come una sorta di magna carta nella gestione dei rifiuti nel nostro Paese e su cui si è incentrato l’intervento proprio di Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, preceduto da una serie di relazioni che hanno avuto il merito di scontornare il confronto.

Insieme a Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, annuncia l’Assessore Cannizzaro, ho portato il nostro contributo al webinar come delegato all’Ecologia del comune di Modica, mettendolo a disposizione e confrontandolo con le linee esposte dai delegati degli altri comuni del Mezzogiorno presenti come Battipaglia, Cagliari, Cosenza e Ginosa. Un importante momento di conoscenza e anche di crescita esperenziale, che può essere estremamente utile per un tema parecchio delicato.

Sostanzialmente, ho portato l’esperienza del comune di Modica raccontando quali sono le criticità che affrontiamo quotidianamente, riguardo, ad esempio, la raccolta differenziata come le micro discariche e quali azioni abbiamo messo in campo per contrastarle: video sorveglianza e le campagne di sensibilizzazione. Ho anche sottolineato come il sud Italia soffre il problema rifiuti, anche a causa della carenza di impianti e come questo, spesso vanifichi, anche se parzialmente, la raccolta differenziata.

L’occasione, mi è stata anche utile, per annunciare che il comune di Modica, avrà un ufficio di transizione ecologica proprio per mettere in atto azioni specifiche di economia circolare“

