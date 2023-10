Basket. Passalacqua Ragusa sconfitta anche a Campobasso

Terza sconfitta su altrettante partite disputate per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che nella prima gara in diretta su Raisport mette in campo una prestazione non all’altezza sul parquet di Campobasso e resta ancora a quota zero in classifica. Priva ancora di Jakubcova, la squadra di coach Lino Lardo entra molle in campo tanto in attacco quanto in difesa mentre le padrone di casa mantengono sin dalle prime battute la giusta intensità e la giusta aggressività, anche quando il vantaggio diventa importante. Gara praticamente senza storia se si eccettua la parte centrale del primo quarto quando, Juskaite tiene a galla le biancoverdi. Ma è un fuoco di paglia. Campobasso vince 78-54. Per Ragusa c’è da riflettere e lavorare. Coach Lino Lardo non accampa scuse: “Siamo stati insufficienti. Spettatori di Campobasso. Abbiamo preso dei tiri aperti all’inizio che non sono entrati e questo ci ha sicuramente demoralizzato. Complimenti a Campobasso che ha messo in campo una buona prestazione ma noi siamo sicuramente chiamati a fare di più. Il calendario è difficile, perché ora arriva Sassari ma dobbiamo invertire la rotta”.

