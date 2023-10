L’Avimecc Volley Modica sfiora l’impresa a Sorrento

Shedipharma Sorrento 3

Avimecc Volley Modica 2

Parziali: 20/25, 25/22, 17/25, 26/24, 15/11

Shedipharma Sorrento: Ricci, Pilotto 6, Disabato 15, Szabò 21, Bellucci 5, Garofolo 5, Grimaldi, Gozzo 17, Carcagni 1, Prosperi (L1), n.e.: Pontecorvo (L2), Gargiulo, Imperatore. All. Francesco Ricaniello.

Avimecc Volley Modica: Raso 11, Di Franco 1, Capelli 19, Putini, Chillemi 14, Cascio 1, Buzzi 11, Spagnol 26, Giudice, Nastasi (L1), n.e.: Turlà, Lombardo (L2). All. Enzo Di Stefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Marco Colucci di Matera e Enrico Autuori di Salerno

Sorrento – Sconfitta al tiebreak per l’Avimecc Volley Modica che al “PalaTagliana” di Sorrento si arrende a testa altissima sui padroni di casa della Shedirpharma che ha dovuto faticare 154′ per piegare la resistenza del sestetto di Enzo Distefano.

Una partita ben giocata da entrambi le formazioni con i “Galletti” biancoazzurri che dopo essere andati sotto nel set d’apertura erano riusciti a ribaltare il punteggio, ma poi nel quarto non sono riusciti a respingere la reazione dei sorrentini che alla fine si sono imposti al quinto set.

La storia della gara racconta di un parziale d’apertura con i padroni di casa che cercano di tenere a distanza Capelli e compagni (8/6) e L’Avimecc Volley Modica che ribatte colpo su colpo e a metà frazione è anche avanti di 1 (15/16). I biancoazzurri continuano a martellare con regolarità e allungano fino al 21/17 che indirizza il parziale che il sestetto della Contea si aggiudica in 32′ con il punteggio di 20/25.

Al cambio di campo è sempre Modica a menare le danze e a provare a scappare (5/8), ma questa volta è Sorrento che trascinato dall’esordiente Szabò a ricucire prima lo strappo e poi a portarsi avanti di 2 lunghezze a metà set (16/14). Modica non riesce a riprendersi e Sorrento allunga fino al 21/17 e poi chiude il parziale a proprio favore in 33′ con il punteggio di 25/22 che rimette in perfetto equilibrio la gara.

Coach Distefano “rivitalizza” i suoi ragazzi che nel terzo set rientrano in campo con piglio deciso e si portano subito avanti di 4 punti (4/8). Questa volta è Sorrento a entrare in difficoltà. Modica vede la possibilità di portare almeno un punto a casa e resta sul pezzo rimandando indietro ogni tentativo di rimonta sorrentina (16/12). Il sestetto biancoazzurro è assoluto protagonista in campo e allunga fino al 21/14 per poi chiudere la frazione in 29′ con un facile 17/25 che cancella lo zero in classifica.

Il quarto set è sicuramente il più bello e combattuto del match con Modica che prova a chiudere la contesa e in apertura si leggermente avanti (6/8), ma Sorrento è squadra di carattere e prima resta in scia e a metà parziale mette il muso avanti nel punteggio (16/15). Modica prova a controbattere e fa sentire sempre il fiato sul collo ai loro avversari (21/19). I biancoazzurri trovano il pari al fotofinish (24/24) portando così la frazione ai vantaggi che alla fine premiano Sorrento che s’impone 26/24 che dopo 38′ di battaglia sportiva porta il match al tiebreak.

Nel quinto set l’Avimecc Volley Modica si porta avanti di 1, ma Sorrento spinto anche dal suo pubblico non demorde e prima impatta e poi si porta avanti di due lunghezze (10/8). Modica non riesce più a reagire e Sorrento ne approfitta per allagare la forbice del punteggio fino al 12/8 e poi a chiudere set e match in 22′ con il punteggio di 15/11 che vale altri due punti in classifica.

Per L’Avimecc Volley Modica,invece, un altro ulteriore passo avanti nell’acquisire la consapevolezza che questa squadra ha tutte le qualità per tenere testa alle formazioni più quotate del girone Meridionale.

