La Nasa premia lo scatto di un’astrofotografa di Modica

La modicana Marcella Giulia Pace, insegnante in una scuola elementare, è stata premiata dalla Nasa, per la sua foto “Immagine astronomica del giorno” nell’ambito della “Notte della Luna”, che, arrivata alla tredicesima edizione, unisce le persone in tutto il mondo per celebrare l’osservazione, la scienza e l’esplorazione lunare. La Pace ha fatto una sorta di quadro con gli scatti di soli quarti del satellite della Terra.

“Ho scelto di riprendere tutti i quarti di Luna, primo quarto e secondo quarto dichiara Pace all’agenzia Agi – perchè trovo che sia una delle fasi della Luna più interessanti. E’ anche un omaggio all’autore della prima fotografia astronomica, scattata dall’astronomo John W. Draper il 23 marzo 1840, che riprese anch’egli la Luna nell’ultimo quarto”. “Osservare la Luna, il cielo – prosegue Pace – non solo stimola riflessioni su grandi temi come l’universo e l’essenza della vita umana, ma ci costringe anche a riconsiderare la nozione di ‘appartenenza’. Il nostro posto nell’universo non è frutto di scelta o conquista; è piuttosto una condizione esistenziale inevitabile. Questo ci dovrebbe suggerire che, più che ‘possedere’ un posto nel cosmo, siamo solo temporanei custodi in un universo incomprensibile e vasto. La Luna e il cosmo non ‘ci appartengono’, ma rappresentano un contesto più ampio di cui siamo solo una piccola parte integrante”.

